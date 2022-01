Governo, probabile Cdm domani alle 15 (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, un Cdm si dovrebbe svolgere domani alle ore 15. Questa settimana in realtà ci dovrebbe essere un doppio Consiglio dei ministri. Dopo i giorni di pausa del Governo in attesa della fumata bianca sul Quirinale, Mario Draghi ingrana la marcia. Il premier infatti convocherà i ministri a Palazzo Chigi già domani, per un Cdm su alcune misure in scadenza. In settimana, probabilmente giovedì, dovrebbe essere convocato un nuovo Cdm per valutate le misure -a cui lavorano i tecnici del ministero della Salute- sulla proroga della validità del green pass rilasciato ai vaccinati con tre dosi. L’ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti ‘boosterizzati’, in attesa di capire cosa verrà deciso dalle autorità regolatorie sulla ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, un Cdm si dovrebbe svolgereore 15. Questa settimana in realtà ci dovrebbe essere un doppio Consiglio dei ministri. Dopo i giorni di pausa delin attesa della fumata bianca sul Quirinale, Mario Draghi ingrana la marcia. Il premier infatti convocherà i ministri a Palazzo Chigi già, per un Cdm su alcune misure in scadenza. In settimana, probabilmente giovedì, dovrebbe essere convocato un nuovo Cdm per valutate le misure -a cui lavorano i tecnici del ministero della Salute- sulla proroga della validità del green pass rilasciato ai vaccinati con tre dosi. L’ipotesi prevalente è quella di un certificato vaccinale senza limiti per i cosiddetti ‘boosterizzati’, in attesa di capire cosa verrà deciso dautorità regolatorie sulla ...

