Fiorentina | Cabral mette le cose in chiaro | la decisone spiazza tutti

Advertising

acffiorentina : Il nostro nuovo numero 9???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Cabral - acffiorentina : Arthur Cabral è un nuovo calciatore viola ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Cabral - biagiosimonetta : Che bella la lettera d’addio di #Cabral al Basilea. Ricorda un po’ quella di #Vlahovic alla #Fiorentina. Ah, no. - BuzuLuke : Prime parole di #Cabral come giocatore della Fiorentina: 'Sono felice di essere arrivato alla Fiorentina. Il mio… - Fantacalcio : Fiorentina, Cabral si presenta: 'Orgoglioso di indossare questa maglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Cabral

A Firenze è cominciato il dopo Vlahovic: prime parole di Arthurda giocatore della. L'attaccante brasiliano classe '98, proveniente dal Basilea per 16 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2026 e indosserà la maglia numero 9 . 'Ho ...Commenta per primo Arthur, neo attaccante della, si racconta ai canali ufficiali del club viola: 'Sono molto contento di essere qui a Firenze e di vestire la maglia della. Ho parlato con Igor, ...Intervistato dal portale FootballNews24 l'ex viola Sandro Cois ha parlato dei movimenti nell'attacco della Fiorentina, esprimendosi così su chi sarà ...“Ho sentito il presidente Commisso, gli ho detto che sono molto felice di essere arrivato a Firenze e di vestire la maglia della Fiorentina. Per me è un’opportunità importante, ho grandi obiettivi e v ...