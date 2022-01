Federica Pellegrini, il momento buio: “Mi infilavo…” (Di domenica 30 gennaio 2022) Federica Pellegrini, pluripremiata nuotatrice, ribattezzata “La Divina” ha attraversato un momento buio, causato dalla pressione del risultato a tutti i costi. Ecco cosa le è successo. Siamo abituati a vederla sempre vittoriosa, la sirena italiana, Federica Pellegrini, è una delle nuotatrici italiane più premiate. Ma come qualunque donna della sua età ha attraversato momenti delicati. Federica Pellegrini e Matteo GiuntaDopo tanti successi, la campionessa italiana ha abbandonato il nuoto ma l’addio ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita, infatti la bella bionda è prossima alle nozze con il suo allenatore Matteo Giunta, cugino del suo ex Filippo Magnini. Federica e Matteo hanno nascosto la loro relazione ... Leggi su topicnews (Di domenica 30 gennaio 2022), pluripremiata nuotatrice, ribattezzata “La Divina” ha attraversato un, causato dalla pressione del risultato a tutti i costi. Ecco cosa le è successo. Siamo abituati a vederla sempre vittoriosa, la sirena italiana,, è una delle nuotatrici italiane più premiate. Ma come qualunque donna della sua età ha attraversato momenti delicati.e Matteo GiuntaDopo tanti successi, la campionessa italiana ha abbandonato il nuoto ma l’addio ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita, infatti la bella bionda è prossima alle nozze con il suo allenatore Matteo Giunta, cugino del suo ex Filippo Magnini.e Matteo hanno nascosto la loro relazione ...

