Federica Calemme dedica un dolce pensiero a Gianmaria: “Non bastano le parole” (VIDEO) (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ex gieffina Federica Calemme dopo l’uscita dalla Casa condivide con i fan sui social un dolce pensiero per Gianmaria Antinolfi L’ex gieffina Federica Calemme è stata eliminata definitivamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 venerdì scorso, contro Barù e Nathaly in nomination. La modella campana nelle ultime ore ha condiviso sui social il dolce bigliettino scritto per lei da Gianmaria Antinolfi: “Giù manchi… a lunedì!!! Grazie di tutto”. Gianmaria e Federica nelle ultime settimane sono riusciti a viversi la loro storia d’amore appena nata. I due gieffini si sono goduti anche una romantica serata all’interno della Love Boat, nella nave dell’amore. Nelle scorse ore sulla Casa più spiata d’Italia è ... Leggi su 361magazine (Di domenica 30 gennaio 2022) L’ex gieffinadopo l’uscita dalla Casa condivide con i fan sui social unperAntinolfi L’ex gieffinaè stata eliminata definitivamente dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 venerdì scorso, contro Barù e Nathaly in nomination. La modella campana nelle ultime ore ha condiviso sui social ilbigliettino scritto per lei daAntinolfi: “Giù manchi… a lunedì!!! Grazie di tutto”.nelle ultime settimane sono riusciti a viversi la loro storia d’amore appena nata. I due gieffini si sono goduti anche una romantica serata all’interno della Love Boat, nella nave dell’amore. Nelle scorse ore sulla Casa più spiata d’Italia è ...

Advertising

auriluna4 : RT @HincuRodica: @Luca___94 @chiara_iod #GIANMARIA SALUTA #FEDERICA PERCHÉ LUI È 'ULTIMO 'È 'UNICO' GRANDISSIMO SIGNORE ? GRAZIE GIANMARIA… - HincuRodica : @Luca___94 @chiara_iod #GIANMARIA SALUTA #FEDERICA PERCHÉ LUI È 'ULTIMO 'È 'UNICO' GRANDISSIMO SIGNORE ? GRAZIE GIA… - auriluna4 : RT @HincuRodica: @Soleilandia Solercia fa schifo, non ha risposto per se stessa,allora per la bellissima coppia #GianmariaAntinolfi e #Fede… - HincuRodica : @Soleilandia Solercia fa schifo, non ha risposto per se stessa,allora per la bellissima coppia #GianmariaAntinolfi… - Nicole59173089 : RT @fede376377926: Federica sottona Calemme è ciò che ci meritavamo ?? Vi siete proprio trovati.. ?? #gfvip -