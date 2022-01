“È vero che ti vuole il Napoli?” | Mathias Olivera esce allo scoperto

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 gennaio 2022)è il candidato numero per la fascia sinistra in vista dell’estate. Ilha ormai da settimane messo le mani sull’esterno uruguaiano, a sua volta pronto a dire sì alla squadra azzurra. May 16, 2021, GETAFE, MADRID, SPAIN:of Getafe in action during La Liga football match played between Getafe CF and Levante UD at Coliseum Alfonso Perez on May 16, 2021 in Getafe, Madrid, Spain. GETAFE SPAIN – ZUMAa181 20210516 zaa a181 459 Copyright: xIrinaxR.xHipolitoxL’ammissione sul pressing azzurro arriva – seppur in maniera del tutto celata – dal diretto interessato ai microfoni di Sport 890. Di seguito, il virgolettato riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Ilmi? Certe notizie fanno sempre piacere – ...