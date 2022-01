Curno ricorda Marisa | uccisa a 25 anni dal marito | fiaccolata e poesie

Leggi su bergamonews

(Di domenica 30 gennaio 2022). Una, seguita da un momento finale di raccoglimento e poesia. “Mercoledì 2 febbraio, alle 19.15, ricorderemo la nostra giovane concittadinaSartori, morta trefa a causa dell’atroce violenza del– spiega il sindaco di, Luisa Gamba -. Vi invito a partecipare perché, come sappiamo, la violenza sulle donne è una questione culturale e per cambiare ‘la cultura’ si deve perseverare nel protestare, parlare, condividere, testimoniare sulle questioni che abbiamo a cuore”. Lo scorso novembre, la Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo ad Ezzedine Arjoun, reo confesso del delitto della moglie la sera del 2 febbraio 2019. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura di Bergamo, il 37enne Arjoun quella sera avrebbe atteso per ore l’arrivo ...