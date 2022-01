Covid-19, continua la battuta d’arresto dei contagi. Ma ancora tanti morti (Di domenica 30 gennaio 2022) I contagi da Covid-19 segnano una battuta d'arresto anche oggi. Resta invece alto il numero dei morti, anche se scende sotto quota 300. E tra le vittime, purtroppo, spicca una bambina calabrese di appena due anni deceduta nella notte poche ore dopo il trasferimento urgente all'ospedale Bambino Gesù di Roma a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del virus. Buone notizie sul fronte ospedalizzazioni: trend in calo sia per i ricoveri sia per le terapie intensive. E, domani, in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare la proroga dell'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto. L'obbligo scade il 31 gennaio e il rinnovo è "probabile", dicono più fonti di governo. Inoltre sarebbe in corso una valutazione anche sulla questione delle regole sulla quarantena nelle scuole.Il bollettinoSecondo ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 30 gennaio 2022) Ida-19 segnano unad'arresto anche oggi. Resta invece alto il numero dei, anche se scende sotto quota 300. E tra le vittime, purtroppo, spicca una bambina calabrese di appena due anni deceduta nella notte poche ore dopo il trasferimento urgente all'ospedale Bambino Gesù di Roma a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa del virus. Buone notizie sul fronte ospedalizzazioni: trend in calo sia per i ricoveri sia per le terapie intensive. E, domani, in Consiglio dei ministri potrebbe arrivare la proroga dell'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto. L'obbligo scade il 31 gennaio e il rinnovo è "probabile", dicono più fonti di governo. Inoltre sarebbe in corso una valutazione anche sulla questione delle regole sulla quarantena nelle scuole.Il bollettinoSecondo ...

Advertising

Patrizi83078394 : RT @FilloM14: Ottawa viene invasa da decine di migliaia di protestanti contro la dittatura sanitaria. Il sorcio sinistro Trudeau scappa a g… - Bandito116 : RT @FilloM14: Ottawa viene invasa da decine di migliaia di protestanti contro la dittatura sanitaria. Il sorcio sinistro Trudeau scappa a g… - _05012022_ : A settembre: versamento pericardico -> strascico del covid + non si sa perché polmonite virale non covid. Continua… - lavalidamente : RT @prokofiev91: Per chi continua a scrivere Covis ??la situazione negli Ospedali sta diventato insostenibile,anche per i molti operatori i… - g_bertoncello : @Comunardo Fake. Bourla ha fatto la terza dose a ottobre. La falsa dichiarazione che continua a circolare in ambien… -