Cosa resta del centrodestra (Di domenica 30 gennaio 2022) La rielezione di Mattarella ha sicuramente aspetti positivi: dà stabilità all'Italia in un momento di grande difficoltà, rinforza per un altro anno Draghi a palazzo Chigi e così fa sorridere l'Europa. Era la scelta più ovvia ma sempre negata dall'interessato, che però – alla fine – ha detto "sì" nel tempo di un caffè dopo pochi minuti di corteggiamento, segno che in fondo se l'aspettava. Sicuramente è stata la vittoria del Pd che doveva mantenere il risultato di partenza non avendo in mano i numeri per imporre altri giochi, ben sapendo però che gli avversari avevano ancora meno possibilità di vincere davanti ad una sfiancante risposta di "no" che infatti è proseguita per una lunga settimana. Alla fine Letta ha vinto per desistenza e dissoluzione altrui senza mai proporre un nome, senza mai doversi chiudere "a pane ed acqua" per prendere una decisione. Chi esce sconfitto è sicuramente ... Leggi su formiche

