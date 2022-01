Coronavirus, oggi nel Lazio 11.533 nuovi casi e 7 morti. Il rapporto tra positivi e tampone e al 12.7% (Di domenica 30 gennaio 2022) “oggi nel Lazio su un totale di 90.576 tamponi si registrano 11.533 nuovi casi positivi, sono 7 i decessi, 2.146 i riocverati, 204 le terapie intensive e +8.997 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12.7%. I casi a Roma città sono a quota 5.620?. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle ASL Asl Roma 1: sono 2.134 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.957 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.529 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 699 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) “nelsu un totale di 90.576 tamponi si registrano 11.533, sono 7 i decessi, 2.146 i riocverati, 204 le terapie intensive e +8.997 i guariti. Iltrae tamponi è al 12.7%. Ia Roma città sono a quota 5.620?. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.nel, la situazione nelle ASL Asl Roma 1: sono 2.134 ie 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 1.957 ie 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 1.529 ie 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 699 ...

