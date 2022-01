Carmelo Ezpeleta sul Mondiale 2021 di F1: “Non ho gradito come sia finito” (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ trascorso non poco tempo dal termine del Mondiale 2021 di F1, ma quanto accaduto nell’ultimo GP di Abu Dhabi continua a far parlare. L’esito favorevole all’olandese Max Verstappen è inevitabilmente offuscato dalla gestione da parte della Race Direction. Le decisioni di Michael Masi sul regime di Safety Car, non a caso, hanno portato la FIA ad avviare un’inchiesta su quello che non è andato per il verso giusto. Incertezza e contrarietà che sono stati i compagni di viaggio dei primattori in pista e per questo la tensione non è stata poca, non solo tra Lewis e Max, ma anche tra i rispettivi team. In questo discorso, a dire la propria è stato anche il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, che pur affascinato dalla lotta tra i due non ha gradito il grande caos che si è generato. MotoGP, ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) E’ trascorso non poco tempo dal termine deldi F1, ma quanto accaduto nell’ultimo GP di Abu Dhabi continua a far parlare. L’esito favorevole all’olandese Max Verstappen è inevitabilmente offuscato dalla gestione da parte della Race Direction. Le decisioni di Michael Masi sul regime di Safety Car, non a caso, hanno portato la FIA ad avviare un’inchiesta su quello che non è andato per il verso giusto. Incertezza e contrarietà che sono stati i compagni di viaggio dei primattori in pista e per questo la tensione non è stata poca, non solo tra Lewis e Max, ma anche tra i rispettivi team. In questo discorso, a dire la propria è stato anche il CEO di Dorna,, che pur affascinato dalla lotta tra i due non hail grande caos che si è generato. MotoGP, ...

