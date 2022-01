Ascolti TV | Sabato 29 gennaio 2022. Record per C’è Posta per Te (31.1% – 5.6 mln). Porta a Porta 8.8% (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Nella serata di ieri, Sabato 29 gennaio 2022, su Rai1 Porta a Porta – Tg1 Speciale, in onda dalle 21.47 alle 24.24, ha conquistato 1.660.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te, in onda dalle 21.30 alle 24.51, ha raccolto davanti al video 5.627.000 spettatori pari al 31.1% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Conferenza ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda – Speciale Quirinale ha registrato ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Nella serata di ieri,29, su Rai1– Tg1 Speciale, in onda dalle 21.47 alle 24.24, ha conquistato 1.660.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Canale 5 C’èper Te, in onda dalle 21.30 alle 24.51, ha raccolto davanti al video 5.627.000 spettatori pari al 31.1% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da .000 spettatori (%) e FBI International da .000 (%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 hanno intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Conferenza ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda – Speciale Quirinale ha registrato ...

