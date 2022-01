AMICI SPECIALE: GLI ALLIEVI RACCONTANO IL LORO PERCORSO NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI (Di domenica 30 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio, su Canale 5 alle ore 14:00, nuovo appuntamento con AMICI di MARIA De FILIPPI. Una puntata SPECIALE con montaggio, senza studio e gli ALLIEVI che RACCONTANO il LORO PERCORSO NELLA SCUOLA.I percorsi degli ALLIEVI del programma ideato e condotto da MARIA De FILIPPI prendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni tra sfide, nuovi ingressi, maglie confermate e sorprese.A seguirli e a valorizzare i talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie ai LORO insegnamenti alcuni ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 30 gennaio 2022) Domenica 30 gennaio, su Canale 5 alle ore 14:00, nuovo appuntamento condiDe. Una puntatacon montaggio, senza studio e glicheil.I percorsi deglidel programma ideato e condotto daDeprendono sempre più forma tra duro lavoro, sfide e tante emozioni tra sfide, nuovi ingressi, maglie confermate e sorprese.A seguirli e a valorizzare i talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie aiinsegnamenti alcuni ...

Advertising

AmiciUfficiale : ?OGGI alle 14.00 su Canale 5 vi aspettiamo tutti con “SPECIALE AMICI”! Non mancate! ?? #Amici21 - bubinoblog : AMICI SPECIALE: GLI ALLIEVI RACCONTANO IL LORO PERCORSO NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI - Inmestatvirtus : RT @AmiciUfficiale: ?OGGI alle 14.00 su Canale 5 vi aspettiamo tutti con “SPECIALE AMICI”! Non mancate! ?? #Amici21 - martimar0997 : RT @AmiciUfficiale: ?OGGI alle 14.00 su Canale 5 vi aspettiamo tutti con “SPECIALE AMICI”! Non mancate! ?? #Amici21 - tuttiscappano : speciale amici in diretta dall’hotel -