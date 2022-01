Tennis, ATP Pune 2022: Karatsev il favorito, presenti Musetti, Mager e Travaglia (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo l’Australian Open la stagione sul cemento si divide tra Europa e resto del mondo. Uno di questi appuntamenti extra europei è il torneo ATP di Pune, che si disputa in India. Una entry list di buon rispetto quella del torneo indiano, che può vantare la presenza anche di un Top-20, il russo Aslan Karatsev, che si può considerare assolutamente il grande favorito per la vittoria finale. Hanno rinunciato i due australiani James Duckworth e John Millman, mentre è ben folto il gruppo italiano. Lorenzo Musetti sarà con ogni probabilità la testa di serie numero due e, dunque, per il toscano c’è l’occasione di ritrovare un po’ di fiducia e qualche buon risultato dopo un inizio di 2022 un po’ difficoltoso. Diego Nargiso: “Berrettini deve spendere meno nelle prime fasi. Sinner crescerà come Nadal e ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo l’Australian Open la stagione sul cemento si divide tra Europa e resto del mondo. Uno di questi appuntamenti extra europei è il torneo ATP di, che si disputa in India. Una entry list di buon rispetto quella del torneo indiano, che può vantare la presenza anche di un Top-20, il russo Aslan, che si può considerare assolutamente il grandeper la vittoria finale. Hanno rinunciato i due australiani James Duckworth e John Millman, mentre è ben folto il gruppo italiano. Lorenzosarà con ogni probabilità la testa di serie numero due e, dunque, per il toscano c’è l’occasione di ritrovare un po’ di fiducia e qualche buon risultato dopo un inizio diun po’ difficoltoso. Diego Nargiso: “Berrettini deve spendere meno nelle prime fasi. Sinner crescerà come Nadal e ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Kyrgios e Barty, due australiani per la gloria: il programma di sabato #AO2022 - lukealb : Cinque australiani in campo per due finali. Succede anche questo agli Australian Open, torneo in cui i padroni di c… - Daniele20052013 : Medvedev batte Tsitsipas. Finale con Nadal. E Djokovic sta a guardare... - Daniele20052013 : Berrettini col sorriso: "Ho fatto un bel torneo. Due mesi fa, a Torino, piangevo - Daniele20052013 : LIVE Australian Open, Berrettini-Nadal 1-3. Lo spagnolo in finale -