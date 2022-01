Sergio Mattarella è di nuovo Capo dello Stato (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella, già 12º Presidente della Repubblica, viene rieletto anche per il settennato dal 2022 al 2029. Dopo la prima elezione, quella del 3 febbraio 2015, giorno del giuramento, arriva anche la seconda elezione oggi. Con Giorgio Napolitano, suo predecessore, unico inquilino del Colle più alto della politica italiana, ad essere rieletto. Sergio Mattarella: ritratto di un doppio Presidente Nato a Palermo il 23 luglio 1941, avvocato, giurista, accademico. Ha una lunga carriera politica. Dal 1983 al 2008 è Stato deputato eletto nella Democrazia Cristiana, nel Partito Popolare Italiano, La Margherita e il Partito Democratico. Più volte ministro: per i rapporti con il Parlamento (1987-1989), della pubblica istruzione (1989-1990), della difesa (1999-2001). Vicepresidente del Consiglio nel 1998-1999 ... Leggi su velvetmag (Di sabato 29 gennaio 2022), già 12º Presidente della Repubblica, viene rieletto anche per il settennato dal 2022 al 2029. Dopo la prima elezione, quella del 3 febbraio 2015, giorno del giuramento, arriva anche la seconda elezione oggi. Con Giorgio Napolitano, suo predecessore, unico inquilino del Colle più alto della politica italiana, ad essere rieletto.: ritratto di un doppio Presidente Nato a Palermo il 23 luglio 1941, avvocato, giurista, accademico. Ha una lunga carriera politica. Dal 1983 al 2008 èdeputato eletto nella Democrazia Cristiana, nel Partito Popolare Italiano, La Margherita e il Partito Democratico. Più volte ministro: per i rapporti con il Parlamento (1987-1989), della pubblica istruzione (1989-1990), della difesa (1999-2001). Vicepresidente del Consiglio nel 1998-1999 ...

