Secondo a Sanremo a 14 anni: la sua voce incantò l’Italia prima di sparire. Ecco com’è oggi (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra i cantanti in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche la 24enne cantante spagnola Ana Mena con il brano “Duecentomila ore”. La giovane spera di replicare il successo di un altro grande cantante spagnolo, Luis Miguel, che nel 1985 conquistò il Secondo posto a Sanremo con ‘Noi, ragazzi di oggi’, una canzone scritta da Toto Cutugno. All’epoca Luis Miguel aveva solo 14 anni ma riuscì comunque ad incantare il pubblico dell’Ariston e l’Italia intera. D’altronde l’artista aveva un forte legame con il nostro Paese grazie a sua madre, Marcella Basteri, nata a Carrara nel 1947 (e scomparsa in circostanze misteriose nel 1986). LEGGI ANCHE => Ana Mena a Sanremo, scoppia la polemica. Ma la storia del Festival ci dice altro: i ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra i cantanti in gara nella 72esima edizione del Festival dici sarà anche la 24enne cantante spagnola Ana Mena con il brano “Duecentomila ore”. La giovane spera di replicare il successo di un altro grande cantante spagnolo, Luis Miguel, che nel 1985 conquistò ilposto acon ‘Noi, ragazzi di’, una canzone scritta da Toto Cutugno. All’epoca Luis Miguel aveva solo 14ma riuscì comunque ad incantare il pubblico dell’Ariston eintera. D’altronde l’artista aveva un forte legame con il nostro Paese grazie a sua madre, Marcella Basteri, nata a Carrara nel 1947 (e scomparsa in circostanze misteriose nel 1986). LEGGI ANCHE => Ana Mena a, scoppia la polemica. Ma la storia del Festival ci dice altro: i ...

Advertising

Ila_always : Ma la rai si è dimenticata delle Olimpiadi? Ok il presidente, ok Sanremo, ma sono io che non ho visto mezzo secondo di pubblicità o sbaglio? - prinxesschia : SKY TG24 ha reso Sanremo 2020 ICONICO fino all'ultimissimo secondo - reinadelnulla : @enneti98 ah wow non sapevo, vabbè comunque secondo me vedendo anche la storia della nicoz con i bagagli, partirann… - notmyhomeland13 : RT @evermorelikeme: Buongiorno ?????? Vi ricordo che dopo Sanremo si riparte con 4 rewatch (volevo fare la rockstar 1, un professore 1, mare f… - infoitcultura : Chi secondo i bookmakers vincerà il Festival di Sanremo 2022 -