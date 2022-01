Sci alpino, start list Super G femminile Garmisch 2022: pettorali di partenza ed italiane in gara (Di sabato 29 gennaio 2022) La start list del Super G femminile di Garmisch 2022, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara prenderà il via alle ore 11:30 della giornata di domani (domenica 30 gennaio). Di seguito l’elenco completo con tutti i pettorali di partenza e le atlete italiane in gara. start list COMPLETA 1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 4 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 8 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ladeldi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci. Laprenderà il via alle ore 11:30 della giornata di domani (domenica 30 gennaio). Di seguito l’elenco completo con tutti idie le atleteinCOMPLETA 1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon 4 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 8 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar 9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI ...

Advertising

Coninews : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Garmisch-Partenkirchen per una discesa e un superG. Ultima ch… - GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - sportface2016 : #Scialpino, start list #SuperG femminile #Garmisch 2022: pettorali di partenza ed italiane in gara - liberadidonna1 : RT @SM_Difesa: #PratoNevoso Coppa Italia #Sci Alpino Paralimpico Trofeo 'Andrea Simondo' Conquistano la medaglia??il Brig. R.O. (CC) Marco M… -