Quirinale | si fa strada l' ipotesi Mattarella bis

ROMA (ITALPRESS) – Si fa strada l'ipotesi del Mattarella bis al Quirinale. "Mattarella non può essere un ripiego, a questo punto si va da lui e gli si dice che c'è bisogno di lui", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini uscendo dall'Aula della Camera dopo aver votato durante il settimo scrutinio."Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci", scrive a stretto giro su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni."Gli italiani non meritano altri giorni di confusione. Io ho la coscienza a posto, ho fatto numerose proposte tutte di alto livello, tutte bocciate dalla sinistra. Riconfermiamo il Presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo, subito ...

