Quirinale, Sergio Mattarella rieletto a valanga presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) É il presidente più votato dopo Pertini. I capigruppo della maggioranza e i governatori sono saliti al Colle a chiedere al capo dello Stato di accettare la rielezione. L’ira di Meloni, contraria al bis Leggi su ilsole24ore (Di sabato 29 gennaio 2022) É ilpiù votato dopo Pertini. I capigruppomaggioranza e i governatori sono saliti al Colle a chiedere al capo dello Stato di accettare la rielezione. L’ira di Meloni, contraria al bis

