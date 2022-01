Pavese, solo après coup tornano a galla gli antichi giorni (Di domenica 30 gennaio 2022) A partire dagli anni Venti del Novecento, la letteratura italiana diventa un laboratorio di esperienze creative, che provano a dare sostanza a quella categoria ampia a cui diamo il nome riassuntivo di modernità. Il bisogno di una rivoluzione attraversa l’opera di scrittori anche assai diversi, impegnati a raccontare un’idea mutata di realtà e analizzare i comportamenti di un soggetto ambiguo, estraneo ai protocolli, stilistici e concettuali, del naturalismo. Quando Cesare Pavese, nato come Vittorini nel 1908, si pone domande sulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 30 gennaio 2022) A partire dagli anni Venti del Novecento, la letteratura italiana diventa un laboratorio di esperienze creative, che provano a dare sostanza a quella categoria ampia a cui diamo il nome riassuntivo di modernità. Il bisogno di una rivoluzione attraversa l’opera di scrittori anche assai diversi, impegnati a raccontare un’idea mutata di realtà e analizzare i comportamenti di un soggetto ambiguo, estraneo ai protocolli, stilistici e concettuali, del naturalismo. Quando Cesare, nato come Vittorini nel 1908, si pone domande sulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

scastaldi9 : RT @scastaldi9: Verranno le stelle a toccare sulla larga pianura la terra. Le stelle son vive, ma non valgono queste ciliege, che mangio da… - Erianna171 : RT @Alberto63Al: in un cielo d'aurora. Sei stata per me, un attimo, la raffica di musica che da una porta schiusa si riversa in un turbine… - semprelibri : RT @Alberto63Al: in un cielo d'aurora. Sei stata per me, un attimo, la raffica di musica che da una porta schiusa si riversa in un turbine… - gighea : RT @Alberto63Al: in un cielo d'aurora. Sei stata per me, un attimo, la raffica di musica che da una porta schiusa si riversa in un turbine… - guastellae : RT @Alberto63Al: in un cielo d'aurora. Sei stata per me, un attimo, la raffica di musica che da una porta schiusa si riversa in un turbine… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavese solo Milano, dall'Idroscalo al Sempione i cantieri per 70 chilometri di ciclabili nel 2022 ...da mettere un punto alle "interminabili" di via Monte Rosa e del Naviglio Pavese. Per quest'anno il Comune ha pronti 70 nuovi chilometri di piste ciclabili, tra bike lane (le corsie disegnate solo ...

Bellaria, il sindaco: 'Un tendone per divertirsi in sicurezza alla Fiera di Sant'Apollonia' ... in una veste sì rigorosa " alle zone interessate si accederà ad esempio solo se muniti di green ... lungo l'Isola dei Platani e in via Pascoli, via Pavese e via Don Milani, con il cuore di Bellaria ...

Fantazzini alle Olimpiadi di Pechino. È il primo pavese azzurro del bob La Provincia Pavese ...da mettere un punto alle "interminabili" di via Monte Rosa e del Naviglio. Per quest'anno il Comune ha pronti 70 nuovi chilometri di piste ciclabili, tra bike lane (le corsie disegnate...... in una veste sì rigorosa " alle zone interessate si accederà ad esempiose muniti di green ... lungo l'Isola dei Platani e in via Pascoli, viae via Don Milani, con il cuore di Bellaria ...