Paestum-Velia | lo sviluppo nelle mani della 39enne archeologa Tiziana D’Angelo

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il Parco Archeologico diha accolto la direttricein occasionesua prima visita. Venerdì, ad accompagnarla nella città più grande e meglio conservataMagna Grecia, il direttore Generale Musei Massimo Osanna e il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel.è nata a Milano nel 1983. Èdi formazione internazionale (Phd Harvard). Esperta di arte e archeologiaMagna Grecia, insegna presso l’Università di Nottingham (GB). Ha conseguito il dottorato di ricerca in archeologia classica all’Università di Harvard nel 2013. Dichiara: “Ho maturato diciassette anni di studio ed esperienze professionali come...

Prima visita, questa mattina, della nuova direttrice Tiziana D'Angelo al Parco Archeologico di. Ad accompagnarla il direttore generale musei Massimo Osanna e il direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel . Il profilo Archeologa di formazione internazionale (...Questa mattina il Parco Archeologico diha accolto la neo Direttrice Tiziana D'Angelo in occasione della sua prima visita nell'importante sito. Ad accompagnarla il Direttore Generale Musei, Massimo Osanna , e il Direttore ...