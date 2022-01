Michelle Hunziker e l’addio a Trussardi | ora Tomaso avverte Eros | «Stia al suo posto»

Leggi su blog.libero

(Di sabato 29 gennaio 2022) Continuano i gossip sulla separazione tra. Dopo l’ufficialità data dalla stessa coppia, in molti hanno sperato in una riconciliazione tra la showgirl svizzera e l’ex maritoRamazzotti. E su questo, è intervenuto proprio, che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato le incursioni del cantante sulla sua vita privata e retroscena mai saputi. «So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti». «So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con, un po’ genere Al Bano e Romina» dice l’imprenditore 38enne.fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Ramazzotti qualche giorno fa. ...