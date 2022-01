Mattarella rieletto presidente della Repubblica | «Il mio senso di responsabilità»

Advertising

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - giannigosta : Regione Campania – Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica - F43i0_85 : @AlessiaMorani Invece voi Mattarella lo avete rieletto per il bene del paese ??! Buffoni -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella rieletto

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Quirinale, l'Italia in bilico Sergiopresidente della Repubblica con 759 ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloè stato eletto Presidente della Repubblica: sui social è arrivato anche l'omaggio dell'Inter. Il messaggio del club Sergioè stato eletto Presidente della Repubblica. Anche l'Inter, tramite i propri social, ha voluto omaggiare la sua rielezione. "Caro Presidente, Le auguriamo il meglio per il nuovo ...Bene, bravo, bis. Sergio Mattarella è di nuovo presidente. Ed è un Capo dello Stato scelto dai parlamentari più che dai leader. Il «se serve ci sono», ...Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica con 759 voti. Quando ha raggiunto il quorum della ...