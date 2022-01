Maria De Filippi (in veste inedita) intervista Emma Marrone: “Quote rosa a Sanremo? Spiacevole, come se ci mettessero lì per fare numero” (Di sabato 29 gennaio 2022) Emma Marrone intervistata da Maria De Filippi. Non capita di certo tutti i giorni che ‘la Queen’ di Canale 5 vesta i panni di giornalista. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale D, in edicola con Repubblica. “Cominciamo dalla Emma fragile”, ha esordito la conduttrice Mediaset. Così Emma si è raccontata: “Di paure ne ho tante, ma mi hanno sempre spinta ad andare avanti, addirittura oltre a quello che avevo solo immaginato per la mia vita. Arrivo da una famiglia in cui non mi sono sentita dire spesso ‘brava’, e quindi avverto la necessità di ricevere conferme dagli altri. Sì, diciamo che quella del consenso è una fragilità”. Ma non solo. La cantante salentina adesso è riuscita a trovare un equilibrio (“Mi piaccio”, ha detto) ma all’inizio – 12 anni fa, nella scuola di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)ta daDe. Non capita di certo tutti i giorni che ‘la Queen’ di Canale 5 vesta i panni di giornalista. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale D, in edicola con Repubblica. “Cominciamo dallafragile”, ha esordito la conduttrice Mediaset. Cosìsi è raccontata: “Di paure ne ho tante, ma mi hanno sempre spinta ad andare avanti, addirittura oltre a quello che avevo solo immaginato per la mia vita. Arrivo da una famiglia in cui non mi sono sentita dire spesso ‘brava’, e quindi avverto la necessità di ricevere conferme dagli altri. Sì, diciamo che quella del consenso è una fragilità”. Ma non solo. La cantante salentina adesso è riuscita a trovare un equilibrio (“Mi piaccio”, ha detto) ma all’inizio – 12 anni fa, nella scuola di ...

