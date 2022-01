LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Nadia Delago quinta. Suter avvicina Goggia in classifica (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Discesa DI Garmisch SOFIA Goggia RESTA IN TESTA: 69 PUNTI SU Suter, FARA’ LE ULTIME GARE? VIDEO LA CADUTA DI NICOL Delago LE DICHIARAZIONI DI Nadia Delago VIDEO LA VITTORIA DI CORINNE Suter LA classifica DELLA COPPA DEL MONDO 13.12 Corinne Suter vince di prepotenza la Discesa libera di Garmisch issandosi in seconda posizione nella classifica di specialità a 69 lunghezze da Sofia Goggia. Piazza d’onore per l’altra elvetica Jasmine Flury (+0’’51), terza l’austriaca Cornelia Huetter (+0”78) mentre Nadia Delago è ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADISOFIARESTA IN TESTA: 69 PUNTI SU, FARA’ LE ULTIME GARE? VIDEO LA CADUTA DI NICOLLE DICHIARAZIONI DIVIDEO LA VITTORIA DI CORINNELADELLA COPPA DEL MONDO 13.12 Corinnevince di prepotenza lalibera diissandosi in seconda posizione nelladi specialità a 69 lunghezze da Sofia. Piazza d’onore per l’altra elvetica Jasmine Flury (+0’’51), terza l’austriaca Cornelia Huetter (+0”78) mentreè ...

