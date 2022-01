Leggende Pokémon Arceus | ecco il Pokédex completo

Leggi su tuttotek

(Di sabato 29 gennaio 2022) In questa guida diLegendsvedremo quali creature andremo a catturare per avere il proprioCi siamo: dopo varie peripezie come leak clamorosi, innumerevoli trailer e voci di ogni genere,è finalmente disponibile per essere acquistato e giocato sulle proprie console Nintendo. Questo titolo si presenterà in modo significativamente diverso da quelli precedenti, soprattutto per le sue inedite meccaniche di gameplay e la struttura del gioco, che spesso riportano alla mente il popolare Zelda: Breath of the Wild e il franchise di Monster Hunter. Un’ulteriore differenza insita in questo nuovo capitolo è ritrovabile anche nelcontenente le creature di Hisui: in...