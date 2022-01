Lecco-Triestina, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 2022 per Lecco e Triestina non è cominciato nel migliore dei modi. Entrambe le squadre, nelle prime gare del nuovo anno sono andate incontro a delle sconfitte da cui dovranno immediatamente riscattarsi per poter continuare ad inseguire i propri obiettivi. Il fischio d’inizio a Lecco-Triestina, valevole per la 24esima giornata del Girone A, è in programma alle ore 14:30 di oggi sul prato dello stadio Rigamonti-Ceppi. Il momento delle due squadre I padroni di casa, che avevano chiuso il 2021 con una Serie di 4 partite senza sconfitte, hanno iniziato l’anno nuovo con un’amara sconfitta sul campo della Feralpisalò, venendo trafitti da Simone Guerra al minuto 93 di una sfida equilibrata. I lombardi in questo modo sono scivolati in 11esima posizione, ai margini della zona playoff, momentaneamente in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 2022 pernon è cominciato nel migliore dei modi. Entrambe le squadre, nelle prime gare del nuovo anno sono andate incontro a delle sconfitte da cui dovranno immediatamente riscattarsi per poter continuare ad inseguire i propri obiettivi. Il fischio d’inizio a, valevole per la 24esima giornata del Girone A, è in programma alle ore 14:30 di oggi sul prato dello stadio Rigamonti-Ceppi. Il momento delle due squadre I padroni di casa, che avevano chiuso il 2021 con unadi 4 partite senza sconfitte, hanno iniziato l’anno nuovo con un’amara sconfitta sul campo della Feralpisalò, venendo trafitti da Simone Guerra al minuto 93 di una sfida equilibrata. I lombardi in questo modo sono scivolati in 11esima posizione, ai margini della zona playoff, momentaneamente in ...

