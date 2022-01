L’alternanza scuola-lavoro specchio di una scuola da rifare (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo quasi due anni di proteste per eventi sempre legati alla pandemia e, per quanto riguarda la scuola, soprattutto contro la reiterata Dad, ieri gli studenti sono tornati a farsi sentire in numerose piazze. Per ricordare che i loro problemi non sono solo legati al Covid e che, anzi, sarebbe un ulteriore effetto collaterale del virus pensare che sia così. Il motivo delle manifestazioni è stato il ricordo di Lorenzo Parelli, lo studente friulano travolto la scorsa settimana durante il suo ultimo giorno di stage in azienda. Proprio Udine è stato il centro della protesta che poi si è diffusa a Milano, Torino, Roma e Napoli e tante altre città italiane. Si è trattato di moti studenteschi che, dopo tanto tempo, hanno visto scontri di piazza tra studenti e forze dell’ordine. C’è stata tensione, ci sono stati feriti. Che si condividano o meno i modi di ... Leggi su panorama (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo quasi due anni di proteste per eventi sempre legati alla pandemia e, per quanto riguarda la, soprattutto contro la reiterata Dad, ieri gli studenti sono tornati a farsi sentire in numerose piazze. Per ricordare che i loro problemi non sono solo legati al Covid e che, anzi, sarebbe un ulteriore effetto collaterale del virus pensare che sia così. Il motivo delle manifestazioni è stato il ricordo di Lorenzo Parelli, lo studente friulano travolto la scorsa settimana durante il suo ultimo giorno di stage in azienda. Proprio Udine è stato il centro della protesta che poi si è diffusa a Milano, Torino, Roma e Napoli e tante altre città italiane. Si è trattato di moti studenteschi che, dopo tanto tempo, hanno visto scontri di piazza tra studenti e forze dell’ordine. C’è stata tensione, ci sono stati feriti. Che si condividano o meno i modi di ...

stanzaselvaggia : Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato u… - eleonoraforenza : Terminato poco fa a #Roma il corteo per #LorenzoParelli e contro l’alternanza scuola-lavoro. La repressione a Torin… - eziomauro : Roma, studenti in piazza contro l'Alternanza scuola lavoro: vernice e petardi sugli agenti - bolscevicamente : RT @fgc_nazionale: #Studenti presi a manganellate perché scendevano in piazza per la morte di un 18enne, contro l'alternanza scuola lavoro.… - LGio75 : RT @AlRobecchi: Piena e totale solidarietà agli studenti picchiati ieri dalla polizia a Torino, Milano, Napoli, per aver protestato contro… -