La Geo Barents ci scarica 439 clandestini | altri 176 in arrivo Il governo è un fantasma

(Di sabato 29 gennaio 2022) Augusta, 29 gen – Ed anche la Geoqualche ora fa è sbarcata sulle coste siciliane con un maxi carico di, 439 per l’esattezza, continuando a ingrassare il business della famigerata accoglienza targata Europa ma con un unico punto d’approdo da spendere: l’Italia. Questa volta ad aggiudicarsi l’ingente numero di persone da immettere nel sistema è stato il porto di Augusta che doveva già essere noto ai solerti traghettatori da giovedì, visto che dopo un intenso girovagare davanti alla costa meridionale della Sicilia hanno puntato la prua verso nord aggirando la punta più estrema dell’Isola. Non solo Geo176inE per una nave appena attraccata, un’altra stanotte ha avuto il permesso di ancorare a largo di Lampedusa, dunque a breve avrà ...

Advertising

pacis04 : RT @IlPrimatoN: Gennaio 2021 si chiuse con 1.039 arrivi, oggi siamo già a 2.786. Cercasi governo italiano ??Emanuela Volcan - IlPrimatoN : Gennaio 2021 si chiuse con 1.039 arrivi, oggi siamo già a 2.786. Cercasi governo italiano ??Emanuela Volcan - Tg3web : Proseguono nel porto di Augusta, in Sicilia, le operazioni di sbarco degli oltre 400 migranti giunti ieri sulla nav… - pgmacchi : RT @NicolaDeFelice1: Nel silenzio dei media e del Ministero dell’Interno la nave Ong Geo Barents sbarca i 439 migranti illegali ad Augusta.… - Zamberlett : RT @FabrizioDalCol: Ancora calata: sbarcano 500 clandestini. Cosa sta succedendo -

Ultime Notizie dalla rete : Geo Barents

Dopo nove giorni in mare non è ancora finita l'attesa per i migranti soccorsi dalladi Medici senza frontiere nel Mediterraneo centrale che tra procedure e tamponi dovranno stare ancora a bordo. La nave umanitaria è arrivata ieri in porto ad Augusta (Siracusa) intorno ...Nel frattempo la naveha raggiunto il porto di Augusta con i suoi quasi 500 migranti a bordo.C’è chi prova a fare il furbo rischiando di danneggiare l’intenso lavoro di chi ogni giorno dà il suo contributo alla lotta contro il Covid. E’ quello che ha tentato di fare a Palermo una coppia di po ...Termini oggi saluterà Sofia Costantino, la mamma 23enne morta giovedì scorso a causa di un malore. L’Amministrazione comunale, interpretando il dolore dell'intera comunità, ha proclamato il lutto citt ...