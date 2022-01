La finale di Tali E Quali su Rai1 | imitazioni e protagonisti del 29 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Andrà in scena stasera suladi. Alla conduzione c’è sempre lui: Carlo Conti. Lui è il padrone di casa anche dell’edizione Vip, Tale E Quale Show. E in effettiprende ispirazione dall’altro programma Rai per far mettere in gioco persone comuni, della porta accanto, alle prese con i loro personaggi del cuore. Chi sarà il nuovo campione diEdizione 2022? Lo scopriremo stasera, in diretta sul primo canale Rai. L’appuntamento è infatti per sabato 29sualle 21.25 con la finalissima dello show condotto da Carlo Conti. La puntata sarà divisa in due parti: nella prima ci saranno le 8 esibizioni di persone non professioniste del mondo dello spettacolo (i ...