Inter, allenamento congiunto con l'Under 18 (Di sabato 29 gennaio 2022) L'Inter in allenamento congiunto con l'Under 18 Prosegue il programma di allenamento dell'Inter in vista del derby in programma tra una settimana. Nella giornata odierna la squadra agli ordini di Farris sarà impegnata in un allenamento congiunto con l'Under 18 allenata da mister Zanchetta. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport che poi si concentra su Inzaghi. L'allenatore nerazzurro positivo al Coronavirus si sottoporrà nella giornata di lunedì ad un tampone di controllo: in caso di negatività potrà tornare ad allenare i suoi.

