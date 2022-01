Il Mattarella Bis scatena i social, i meme sul ritorno al Quirinale tra fughe all’estero e telefonate comiche (Di sabato 29 gennaio 2022) In fuga dall’Italia o mentre rientra disperato negli uffici del Quirinale, Sergio Mattarella torna a spopolare sui social network. Dopo l’annuncio dei capi di maggioranza di voler trovare una convergenza sul secondo mandato del presidente uscente, le pagine e gli utenti di Twitter e Instagram sono tornate a sfornare meme su uno dei Capi di Stato più amati di sempre. Dai fotomontaggi che lo ritraggono in fuga da un’Italia in fiamme fino a un Mattarella versione Matteo Berrettini («Non vi sento!»), Open ha selezionato alcune delle creazioni più divertenti delle ultime ore. I meme Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da socialisti Gaudenti (@socgaudenti) Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) In fuga dall’Italia o mentre rientra disperato negli uffici del, Sergiotorna a spopolare suinetwork. Dopo l’annuncio dei capi di maggioranza di voler trovare una convergenza sul secondo mandato del presidente uscente, le pagine e gli utenti di Twitter e Instagram sono tornate a sfornaresu uno dei Capi di Stato più amati di sempre. Dai fotomontaggi che lo ritraggono in fuga da un’Italia in fiamme fino a unversione Matteo Berrettini («Non vi sento!»), Open ha selezionato alcune delle creazioni più divertenti delle ultime ore. IVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daisti Gaudenti (@socgaudenti) Visualizza questo post su Instagram ...

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - Ahasveron : #quartarepubblica Salvini o ci è o ci fa, ha fatto di tutto per non riuscire, il progetto Mattarella bis era già pr… - Arlo1Arlotti : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: Mattarella bis? Cerchiamo di essere positivi, tutta questa negatività non fa bene a nessuno: chi h… -