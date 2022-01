I 100 anni di Mario Giuliani, ex elettricista e podista: anche gli auguri del primo cittadino (Di sabato 29 gennaio 2022) MONTEMARCIANO Un altro nonnino che entra di diritto nell'esclusivo club dei centenari di Montemarciano. L'ambito traguardo del secolo di vita è stato raggiunto mercoledì da Mario Giuliani, ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 29 gennaio 2022) MONTEMARCIANO Un altro nonnino che entra di diritto nell'esclusivo club dei centenari di Montemarciano. L'ambito traguardo del secolo di vita è stato raggiunto mercoledì da, ...

Advertising

AmbasciataUSA : Gli investigatori dell’@FBI insieme ai vertici della @poliziadistato per festeggiare un compleanno davvero speciale… - emergenzavvf : Quattro anni fa 100 #vigilidelfuoco lavorarono senza sosta nelle operazioni di soccorso a #Pioltello (MI) per il de… - vaticannews_it : Cento anni fa, il #22gennaio del 1922, moriva Papa Benedetto XV. Lanciò numerosi appelli per la fine della 'inutile… - Augusto76465897 : @BensonGuitar @MilanNewsit 2023 capito a sto figlio di troia hanno fatto il contratto di 100 anni - maolopaldini4 : vuoi vincere il triplete per i prossimi 5 anni? allora a giugno bussi alla porta del Lille e offri 100 milionazzi p… -