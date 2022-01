Gf Vip 6, Antonio Medugno non sarebbe impegnato con Clarissa Selassié ma con Giulia D’Urso: il messaggio al vetriolo dell’ex corteggiatrice! (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra le new entry del Grande Fratello Vip 6, anche il giovane latin lover Antonio Medugno. Perché latin lover? Il neo gieffino sembra aver fatto perdere la testa già a due ex protagoniste di Canale 5: negli scorsi giorni proprio Clarissa Selassié ha, infatti, svelato di aver intrapreso con il ragazzo una frequentazione fuori dalla Casa. Ma a quanto pare, la princess non è la sola. Da quanto si apprende dalle storie condivise ieri sera dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso, anche tra di loro ci sarebbe qualcosa in ballo. “Mi raccomando tu”, ha scritto dapprima la bella Giulia nelle sue Instagram Story. Per poi passare a esternare qualche perplessità quando si è parlato di lui e Clarissa. “Io sapevo una storia ... Leggi su isaechia (Di sabato 29 gennaio 2022) Tra le new entry del Grande Fratello Vip 6, anche il giovane latin lover. Perché latin lover? Il neo gieffino sembra aver fatto perdere la testa già a due ex protagoniste di Canale 5: negli scorsi giorni proprioha, infatti, svelato di aver intrapreso con il ragazzo una frequentazione fuori dalla Casa. Ma a quanto pare, la princess non è la sola. Da quanto si apprende dalle storie condivise ieri sera dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche tra di loro ciqualcosa in ballo. “Mi raccomando tu”, ha scritto dapprima la bellanelle sue Instagram Story. Per poi passare a esternare qualche perplessità quando si è parlato di lui e. “Io sapevo una storia ...

