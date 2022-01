Elio Vito: 'Quirinale? Finalmente ci siamo liberati dalla morsa sovranista' (Di sabato 29 gennaio 2022) di Antonello Sette Vito, gli scatoloni tornano indietro. Il teatrino chiude i battenti con Sergio Mattarella che resta al Quirinale, dopo otto candidati del centrodestra e il rito sacrificale di ... Leggi su globalist (Di sabato 29 gennaio 2022) di Antonello Sette, gli scatoloni tornano indietro. Il teatrino chiude i battenti con Sergio Mattarella che resta al, dopo otto candidati del centrodestra e il rito sacrificale di ...

Advertising

elio_vito : Spiaze... - elio_vito : Non sono d'accordo con la decisione del cdx di votare, senza un accordo, Casellati. Il metodo giusto per eleggere… - elio_vito : Sono franco, ma non tiratore...???? - elio_vito : Chi in questi giorni, a destra, al centro ed a sinistra, ha lanciato e bruciato candidature di personalità come Cas… - andal68 : @elio_vito Temo che vedremo un 30%vicino a FdI nei prossimi sondaggi. La deriva #fascista continua... E le colpe sono del #cdx incapace -