Dall'insediamento al discorso di fine 2021: il settennato di Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) Dal ringraziamento al lavoro svolto dal suo predecessore Giorgio Napolitano, rieletto per un secondo mandato, al discorso di fine anno del 2021. Le tappe del settennato di Sergio Mattarella come ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Dal ringraziamento al lavoro svolto dal suo predecessore Giorgio Napolitano, rieletto per un secondo mandato, aldianno del. Le tappe deldi Sergiocome ...

Advertising

brainbelljangl2 : 7 anni, come quelli trascorsi dall'insediamento di #Mattarella. Ovviamente non auguro al Presidente analoga fine Da… - bufobufo70 : @AlfioKrancic @Tomerini63 È quello che è successo dall’insediamento del gov. Draghi a oggi - LucioMM1 : @MarinoGiovine @Klevis_Gjoka Non lo era perchè anche con tutti i voti uniti nn eleggevano niente. Non è questione d… - CittaMetroTO : #libery #itinerariliberty #ciriè Progettata nel 1906 dall’ingegner Pietro Fenoglio per volere di Emilio Remmert, V… - jocopocomajoco_ : RT @SchiaffoLo: Questo menhir di tiya, in #Etiopia, appartiene a un insediamento dall'8200 al 9600 aC. Quelle che vediamo come spade sembra… -