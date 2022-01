Ciclocross, Mondiali 2022: dominio di Backstedt tra le Juniores! Quinta Federica Venturelli (Di sabato 29 gennaio 2022) Zoe Backstedt domina tra le Juniores nella Coppa del Mondo di Ciclocross a Fayetteville, negli Stati Uniti d’America; trionfo meritato per la britannica che ha condotto la gara in solitaria, chiudendo al primo posto davanti alle due olandesi Leonie Bentveld (seconda a +32?) e Lauren Molengraaf (terza a +57?). Nessuna imprecisione, nessuna sbavatura, nessun imprevisto: gara condotta quasi serenamente dall’atleta classe 2004 che è stata al comando sin dal primo giro dei cinque previsti; il suo tempo finale è stato di 41’16”. Poco da fare per le due olandesi Bentveld e Molengraaf che si devono accontentare del secondo e del terzo posto: difficile, quasi impossibile, riuscire a mantenere il ritmo imposto sin dall’inizio dalla Campionessa Mondiale su strada nella sua categoria. Ciclocross, Mondiali 2022: il ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Zoedomina tra le Juniores nella Coppa del Mondo dia Fayetteville, negli Stati Uniti d’America; trionfo meritato per la britannica che ha condotto la gara in solitaria, chiudendo al primo posto davanti alle due olandesi Leonie Bentveld (seconda a +32?) e Lauren Molengraaf (terza a +57?). Nessuna imprecisione, nessuna sbavatura, nessun imprevisto: gara condotta quasi serenamente dall’atleta classe 2004 che è stata al comando sin dal primo giro dei cinque previsti; il suo tempo finale è stato di 41’16”. Poco da fare per le due olandesi Bentveld e Molengraaf che si devono accontentare del secondo e del terzo posto: difficile, quasi impossibile, riuscire a mantenere il ritmo imposto sin dall’inizio dalla Campionessa Mondiale su strada nella sua categoria.: il ...

