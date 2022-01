Chiara Ferragni mi dissero che non potevo avere figli poi iniziai la terapia (Di sabato 29 gennaio 2022) Chiara Ferragni non avrebbe potuto avere figli. Può suonare assurdo ora che è felicemente mamma di due splendidi bambini, Leone e Vittoria. Eppure quando nel 2016 le venne diagnosticato l’ovaio policistico, l’influencer fu terrorizzata dal responso dei medici, che escludevano per lei una possibile maternità. All’epoca l’imprenditrice digitale viveva a Los Angeles, era sola e Leggi su people24.myblog (Di sabato 29 gennaio 2022)non avrebbe potuto. Può suonare assurdo ora che è felicemente mamma di due splendidi bambini, Leone e Vittoria. Eppure quando nel 2016 le venne diagnosticato l’ovaio policistico, l’influencer fu terrorizzata dal responso dei medici, che escludevano per lei una possibile maternità. All’epoca l’imprenditrice digitale viveva a Los Angeles, era sola e

Advertising

vogue_italia : Chiara Ferragni + SCHIAPARELLI= una combinazione perfetta di eleganza e originalità ?? - MultifZI : @pbarnes00 chiara ferragni succhiami il casso?? - BrunoRonchetti : @carlopaolofesta Chiara Ferragni sta invecchiando. - aIItoohes : mi sono sognata che usciva un film dell'iliade che praticamente mostrava la storia in parallelo in versione moderna… - sole24ore : ?? #ChiaraFerragni chiama i fondi per fare risorgere la sua Fenice in difficoltà- -