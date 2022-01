Caterina Balivo li riprende di nascosto: quello che vede è “raro” (Di sabato 29 gennaio 2022) Caterina Balivo ha fotografato una scena davvero molto particolare, riuscendo a non far accorgere ai soggetti immortalati di essere ripresi proprio in quel momento. Ma cosa ha visto di così curioso? L’ex conduttrice di Detto Fatto ha immortalato un momento che ha definito essere “raro“. Un momento a quanto pare unico nel suo genere ma del tutto emozionante. Caterina Balivo-AltranotiziaCaterina Balivo ha ripreso un’immagine familiare e le persone immortalate non si sono accorte di essere riprese, così ha chiesto di non fargli sapere nulla. Scopriamo chi sono i soggetti ‘spiati’ e cosa ha visto la showgirl partenopea. Caterina Balivo e lo scatto ‘rubato’ Caterina Balivo ha esordito ... Leggi su altranotizia (Di sabato 29 gennaio 2022)ha fotografato una scena davvero molto particolare, riuscendo a non far accorgere ai soggetti immortalati di essere ripresi proprio in quel momento. Ma cosa ha visto di così curioso? L’ex conduttrice di Detto Fatto ha immortalato un momento che ha definito essere ““. Un momento a quanto pare unico nel suo genere ma del tutto emozionante.-Altranotiziaha ripreso un’immagine familiare e le persone immortalate non si sono accorte di essere riprese, così ha chiesto di non fargli sapere nulla. Scopriamo chi sono i soggetti ‘spiati’ e cosa ha visto la showgirl partenopea.e lo scatto ‘rubato’ha esordito ...

Advertising

simonabastiani : Lorenzo Crespi chiude i rapporti con Caterina Balivo con un post su Instagram: 'Mi hai ridicolizzato, ogni amicizia… - sungsetz : ancora che trovo foto con gli occhiali no sono troppo caterina balivo - evilmariahs1 : Il sorriso perfetto di Caterina Balivo, non tutti sono così. #GFVIP - NegraSamy : @bi4gi000000 È molto bella con buona pace di Caterina Balivo che non ha mai digerito la sua sconfitta a Miss Italia - Giornaleditalia : #caterinabalivo Caterina Balivo vita privata e malattia del figlio -