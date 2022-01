"Avevo altri piani, se serve ci sono" Il sì di Mattarella senza condizioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Il momento cruciale della giornata è stato il colloquio avuto dal presidente del Consiglio Mario Draghi con il presidente della Repubblica in mattinata. Poi poi la salita in pellegrinaggioal Quirinale per chiedere a Sergio Mattarella di restare da parte dei capigruppo parlamentari, seguiti di nuovo dai governatori. Nove anni fa invece furono i leader di partito e i governatori delle regioni del Nord a chiedere a Giorgio Napolitano di accettare il bis: nel 2013, infatti, il segretario del Pd Pierluigi Bersani, il leader del Popolo delle libertà Silvio Berlusconi, il leader di Scelta civica Mario Monti andarono, separatamente, da Napolitano; subito dopo giunsero al Colle anche Roberto Maroni, Roberto Cota e Luca Zaia, governatori di Lombardia Piemonte e Veneto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 29 gennaio 2022) Il momento cruciale della giornata è stato il colloquio avuto dal presidente del Consiglio Mario Draghi con il presidente della Repubblica in mattinata. Poi poi la salita in pellegrinaggioal Quirinale per chiedere a Sergiodi restare da parte dei capigruppo parlamentari, seguiti di nuovo dai governatori. Nove anni fa invece furono i leader di partito e i governatori delle regioni del Nord a chiedere a Giorgio Napolitano di accettare il bis: nel 2013, infatti, il segretario del Pd Pierluigi Bersani, il leader del Popolo delle libertà Silvio Berlusconi, il leader di Scelta civica Mario Monti andarono, separatamente, da Napolitano; subito dopo giunsero al Colle anche Roberto Maroni, Roberto Cota e Luca Zaia, governatori di Lombardia Piemonte e Veneto. Segui su affaritaliani.it

Advertising

espressonline : ?? Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica: per il capo di Stato uscente è un plebiscito. Poche or… - repubblica : I capigruppo da Mattarella per il bis al Quirinale, il presidente: 'Avevo altri piani, ma se serve ci sono' - eziomauro : I capigruppo da Mattarella per il bis al Quirinale. 'Avevo altri piani, ma se serve ci sono' - mainormale_ : RT @Dio: #Mattarella: 'Avevo altri piani, ma rispetto il Parlamento'. Lo so, Sè, sono le forme di vita più fastidiose di questo sasso. E si… - MasterblogBo : Fonte: -