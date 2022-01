Australian Open 2022, la finale femminile: Barty per il successo in patria, Collins per il primo grande acuto (Di sabato 29 gennaio 2022) È arrivato il momento delle ultime due partite di singolare dell’Australian Open 2022. Dopo tante battaglie durate due settimane, avremo i nuovi campioni dell’edizione numero 110 dell’Happy Slam; si comincia quest’oggi con tutto il paese oceanico schierato al fianco di Ashleigh Barty nella sfida contro la statunitense Danielle Collins. La numero 1 al mondo cercherà finalmente di interrompere il digiuno Australiano nello Slam di casa, che dura da quarantaquattro anni: l’ultimo successo di un’atleta proveniente dalla Terra dei canguri è datato 1978, quando Chris O’Neil sorprese tutti imponendosi sulla statunitense Betsy Nagelsen, diventando la prima giocatrice a vincere un Major senza essere testa di serie. Da lì, una finale due anni dopo con Wendy ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) È arrivato il momento delle ultime due partite di singolare dell’. Dopo tante battaglie durate due settimane, avremo i nuovi campioni dell’edizione numero 110 dell’Happy Slam; si comincia quest’oggi con tutto il paese oceanico schierato al fianco di Ashleighnella sfida contro la statunitense Danielle. La numero 1 al mondo cercherà finalmente di interrompere il digiunoo nello Slam di casa, che dura da quarantaquattro anni: l’ultimodi un’atleta proveniente dalla Terra dei canguri è datato 1978, quando Chris O’Neil sorprese tutti imponendosi sulla statunitense Betsy Nagelsen, diventando la prima giocatrice a vincere un Major senza essere testa di serie. Da lì, unadue anni dopo con Wendy ...

