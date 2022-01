A C’è posta per te un padre rifiuta di rincontrare le figlie: “Sono cattive”. La reazione di Maria De Filippi (Di domenica 30 gennaio 2022) A C’è posta per te, nella puntata del 29 gennaio, Sono state raccontate diverse sfumature di amore. Il rapporto sentimentale di Martina e Simone ha emozionato il pubblico, con una lettera e una sorpresa molto toccante. Stefano, invece, ha fatto sorridere con la sua speciale ricerca. Il novantaduenne, infatti, ha cercato moglie, selezionandola tra ben sei donne single siciliane. Molto più intricata, invece, la vicenda di Sara e Raffaella, che hanno provato a ricucire i rapporti con il padre. Tommaso, però, ha chiuso la busta e non ha voluto incontrare di nuovo le ragazze. La storia di Raffaella, Sara e Tommaso a C’è posta per te La quarta storia, raccontata a C’è posta per te, nella puntata del 29 gennaio è stata quella di due figlie: “Questa è la storia di due sorelle, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 30 gennaio 2022) A C’èper te, nella puntata del 29 gennaio,state raccontate diverse sfumature di amore. Il rapporto sentimentale di Martina e Simone ha emozionato il pubblico, con una lettera e una sorpresa molto toccante. Stefano, invece, ha fatto sorridere con la sua speciale ricerca. Il novantaduenne, infatti, ha cercato moglie, selezionandola tra ben sei donne single siciliane. Molto più intricata, invece, la vicenda di Sara e Raffaella, che hanno provato a ricucire i rapporti con il. Tommaso, però, ha chiuso la busta e non ha voluto incontrare di nuovo le ragazze. La storia di Raffaella, Sara e Tommaso a C’èper te La quarta storia, raccontata a C’èper te, nella puntata del 29 gennaio è stata quella di due: “Questa è la storia di due sorelle, ...

