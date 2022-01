“Vieni subito”: Kabir Bedi svegliato in malo modo, la sua reazione è commovente [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Kabir Bedi buttato giù dal letto da Giucas Casella, la sorpresa inaspettata lo tocca nel profondo: è la prima volta per lui. Kabir Bedi (fonte youtube)L’attore indiano Kabir Bedi è da poche settimane entrato nel cast del GF Vip. Il talentuoso artista che ha prestato il volto a Sandokan, celeberrimo personaggio creato da Emilio Salgari, brilla per umiltà e pacatezza. Kabir scolpisce il suo percorso nel reality senza sbavature, cercando di integrarsi e di esser d’aiuto ai compagni senza mai proferire parole di troppo. Riceve perciò grossi riscontri dal pubblico a casa, esasperato ormai da teatrini, strilli e urlacci, ormai consuetudini nel programma condotto da Alfonso Signorini. Kabir nelle ultime ore ha ricevuto un’inattesa sorpresa: la sua ... Leggi su specialmag (Di venerdì 28 gennaio 2022)buttato giù dal letto da Giucas Casella, la sorpresa inaspettata lo tocca nel profondo: è la prima volta per lui.(fonte youtube)L’attore indianoè da poche settimane entrato nel cast del GF Vip. Il talentuoso artista che ha prestato il volto a Sandokan, celeberrimo personaggio creato da Emilio Salgari, brilla per umiltà e pacatezza.scolpisce il suo percorso nel reality senza sbavature, cercando di integrarsi e di esser d’aiuto ai compagni senza mai proferire parole di troppo. Riceve perciò grossi riscontri dal pubblico a casa, esasperato ormai da teatrini, strilli e urlacci, ormai consuetudini nel programma condotto da Alfonso Signorini.nelle ultime ore ha ricevuto un’inattesa sorpresa: la sua ...

Advertising

fattoquotidiano : O ATLANTISTA O NIENTE L’ex ministro degli Esteri subito affossato perché considerato filo-russo. Appena ti scosti d… - Eli5Cullen : RT @Raffy1380: Tra poco Finn riceverà un’altra chiamata da Hope:”Finn vieni subito che ho spezzato in due il cranio di Liam”. #twittamibea… - TwBeautiful : RT @Raffy1380: Tra poco Finn riceverà un’altra chiamata da Hope:”Finn vieni subito che ho spezzato in due il cranio di Liam”. #twittamibea… - Raffy1380 : Tra poco Finn riceverà un’altra chiamata da Hope:”Finn vieni subito che ho spezzato in due il cranio di Liam”. #twittamibeautiful - ____Ssonia____ : @oknowordss lui si era messo nel letto di lei per un po' e gliel'hanno riferito a Jessica ma lui si è alzato, lei v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vieni subito 'Ho ucciso pure i bambini, la mia vita è finita'. La strage di Licata e la chiamata alla moglie: 'ma ora ho paura per i miei figli' Subito dopo l'omicidio, e la chiamata di Angelo alla moglie, quest'ultima ha subito preso il ... Se ti consegni, se vieni qui, tu ci sarai sempre per tua moglie, i bambini. Comunque, li vedrai crescere ...

Noale, accoltellata dal marito, salvata dal figlio che ha telefonato alla zia Un'aggressione bloccata solo grazie alla rapidit del loro figlio pi grande che ha preso il telefono della mamma e ha chiamato la zia , una delle due sorelle della madre: Vieni subito. Pap sta facendo ...

Noale, accoltellata dal marito, salvata dal figlio che ha telefonato alla zia Corriere della Sera dopo l'omicidio, e la chiamata di Angelo alla moglie, quest'ultima hapreso il ... Se ti consegni, sequi, tu ci sarai sempre per tua moglie, i bambini. Comunque, li vedrai crescere ...Un'aggressione bloccata solo grazie alla rapidit del loro figlio pi grande che ha preso il telefono della mamma e ha chiamato la zia , una delle due sorelle della madre:. Pap sta facendo ...