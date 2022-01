Sul Nyt il caso di molestie sessuali che la Fifa cerca di coprire La vittima donna si è dovuta licenziare

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 gennaio 2022)alladi Gianni Infantino. Ne scrive il New York Times con un ampio e dettagliato articolo del reporter Tariq Panja. La vicenda ha come protagonista Miguel Macedo figura molto influente della gestione Infantino, responsabile del programma Legends dellaossia le ex stelle del calcio che fanno da ambasciatori. Il Nyt racconta l’odissea di una dipendente della, unadi 30 anni, che ha dovuto subire continueda Macedo suo superiore. È stata costretta a lavorare con lui in condizioni impossibili, tempestata di messaggi, a voltedi scene imbarazzanti, frasi come “tu mi devi obbedienza”. Il Nyt racconta il tormento dellache a un certo punto ha deciso di denunciare ma si è ...