Studenti in piazza in tutta Italia contro l'Alternanza scuola-lavoro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Manifestazioni in trenta città per ricordare Lorenzo Parelli, morto durante uno stage. Cariche della polizia a Torino: il corteo non è autorizzato Leggi su repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) Manifestazioni in trenta città per ricordare Lorenzo Parelli, morto durante uno stage. Cariche della polizia a Torino: il corteo non è autorizzato

Advertising

IlFriuli : Dopo la morte di Lorenzo, studenti in piazza per chiedere più sicurezza. Parte da Udine il messaggio della manifest… - AMonticone : Sono andati per dire che non è giusto morire a 18 anni durante uno #stage #scuolalavoro Sono volati i manganelli...… - MEcosocialista : RT @alda7069: Domani, #28Gennaio, con @potere_alpopolo in piazza per sostenere gli studenti contro l'#alternanzascuolalavoro. #LorenzoParel… - adapallai : RT @SpartacoDi: @faustalissia @spighissimo No, sono scesi in piazza degli eroici studenti a Roma pochi gg fa, per protestare contro l'assur… -