"Squalificato". Batosta sull'Inter contro il Liverpool

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Squalificato Batosta

il Giornale

Quest'altrala prendiamo per ripartire più forte. Non c'è nessun tipo di problema all'... De Rose: "Trovato l'equilibrio, un passo alla volta" ? Palermo: De Roseper un turno, ...Il tecnico non l'ha presa bene ladi Torino, con la sua squadra che ora è scivolata i ... Dall'altro lato, Italiano deve rinunciare alloBiraghi: sull'out sinistro difensivo chance ...Nicolò Barella è stato squalificato per due giornate per il fallo di reazione su Militao. Il centrocampista dell'Inter non ci sarà nella doppia sfida degli ottavi di finale e ci sarà eventualmente nei ...SERIE C - Il dirigente della Fermana inibito fino al 4 febbraio e condannato a pagare. Era stato espulso a Modena Squalificato e multato. Che batosta per il dg della Fermana Fabio Massimo Conti. L'amm ...