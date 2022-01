“Si stanno baciando” GF Vip | le due concorrenti e la sorpresa in giardino Le telecamere mostrano tutto

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Grande Fratello Vip 6, scatta il bacio tra le due gieffine. La diretta dalla casa più spiata d’Italia concede sempre grandi colpi di scena. Ilcome scenario, poi un momento televisivo che ha fatto subito discutere Impossibile per i fan del reality show di Alfonso Signorini non commentare quanto accaduto tra le dueancora in gioco. Una coppia “preferita”? Stando allo striscione che è volato alto sulle loro teste si. Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisanma anche confidenti e amiche, allineate e complici continuano la loro corsa insieme strappando cuoricini e commenti di incoraggiamento. E pare che nelle ultime ore abbiano acceso ulteriormente gli animi davanti alledel GF Vip. Scatta il bacio sulle labbra per festeggiare la grande tifoseria sopraggiunta alta in ...

Advertising

harrysmjnd : Update gianmaria e fede si stanno baciando #jeru - cmqgloria : SI STANNO DAVVERO BACIANDO CHE CAZZO DI RIDERE VI PREGO - str8vodk4 : MA SI STANNO DAVVERO BACIANDO?????? HO LE ALLUCINAZIONI #DocNelleTueMani2 - lesbi_ann : si stanno baciando mi ammazzo - nikipidia : Grazie a soleil sappiano che si stanno baciando ?? #basciagoni -

Ultime Notizie dalla rete : stanno baciando

Caffeina Magazine

...in colpa Il figlio di Bill Spencer scoprirà che Hope non lo ha tradito e che Thomas stava... E vi lasciamo un super spoiler sulle puntate americane, assai più avanti delle nostre, che...Thomas , in preda alle allucinazioni, stavaun manichino che le somigliava. Puntata in ... Puntata in onda Mercoledì 2 febbraio 2022 Mentre Paris e Zendechiacchierando della brutta ...Durante una recente sessione di domande e risposte con i fan live su Instagram, Madonna ha fatto sapere che le piacerebbe fare un tour mondiale con Britney Spears in futuro, suggerendo che insieme le ...I telespettatori del GF Vip stanno impazzendo per quanto avvenuto al GF Vip tra Barù e Soleil Sorge, che hanno passato la serata con le mani intrecciate insieme sul divano. E ...