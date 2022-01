Si ferma per fare benzina e l’auto prende fuoco: terrore al distributore nel casertano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paura al distributore di benzina di viale della Libertà a Frignano. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 gennaio, è scoppiato un violentissimo incendio mentre un uomo faceva rifornimento. Fiamme al distributore di Frignano Un 50enne del posto aveva fermato l’auto nei pressi del distributore per fare carburate, quando improvvisamente, è scoppiato l’incendio e le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Paura aldidi viale della Libertà a Frignano. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 gennaio, è scoppiato un violentissimo incendio mentre un uomo faceva rifornimento. Fiamme aldi Frignano Un 50enne del posto avevatonei pressi delpercarburate, quando improvvisamente, è scoppiato l’incendio e le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FcInterNewsit : L'Inter non si ferma, intesa anche con Bremer (per giugno) ?? - Mov5Stelle : Il nostro lavoro per la salute mentale non si ferma ai contributi una tantum: stiamo lavorando per dare alle person… - MinisteroDifesa : Ferma condanna per l’attacco terroristico contro la Base della coalizione internazionale a Gao, #Mali. I nostri mil… - gertha24310480 : RT @Ingestibile79: Oggi abbiamo visto un film per la #Giornatadellamemoria. In una scena, padre e figlio ebrei stanno camminano, ma a un ce… - freedomsempre68 : I genitori di un ragazzo morto a Firenze accusano: «L'ospedale ci ha tenuti fuori» Eppure, per le troupe che filman… -