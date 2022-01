Sconti su DAZN e Pay TV, come risparmiare sugli abbonamenti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi in streaming sono tante, tutte ricche di offerte e contenuti sempre nuovi e interessanti. Queste pay tv trasmettono ogni tipo di sport possibile, dai più popolari fino a quelli di nicchia. Per chi ama il calcio, poi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le nuove piattaforme streaming mettono a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi in streaming sono tante, tutte ricche di offerte e contenuti sempre nuovi e interessanti. Queste pay tv trasmettono ogni tipo di sport possibile, dai più popolari fino a quelli di nicchia. Per chi ama il calcio, poi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le nuove piattaforme streaming mettono a L'articolo

Advertising

fedecaccy : RT @Hsiwk_: Non ho davvero sentito da questi deficienti di dazn dire 'ora il Napoli non deve infierire sugli avversari e avere rispetto' a… - Hsiwk_ : Non ho davvero sentito da questi deficienti di dazn dire 'ora il Napoli non deve infierire sugli avversari e avere… -