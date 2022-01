Quirinale, oggi c’è la resa dei conti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Zuppa di Porro del 28 gennaio 2022. Frittata Quirinale L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Zuppa di Porro del 28 gennaio 2022. FrittataL'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - eia58 : RT @Michele02828265: #Quirinale Ottima battuta di @matteorenzi : '#SALVINI ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le a… - ofcs_report : ??LIVE #QUIRINALE ?? #MELONI #centrodestra compatto, i voti ci sono. Poi bisogna dimostrarlo in #Aula. Oggi votiamo… -