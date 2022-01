Quirinale 2022, ‘centristi’ al lavoro su Casini (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Grandi manovre a Montecitorio dove la previsione è che la candidatura di Elisabetta Casellati per il Quirinale non avrà esito positivo. A quanto si apprende, ‘centristi’ insieme a parti dei due schieramenti starebbero lavorando per riproporre il nome di Pier Ferdinando Casini nella votazione del pomeriggio. “Ci stiamo lavorando -confermano fonti centriste all’Andkronos- vediamo se ci sono le condizioni per farlo”. “La Casellati starà sotto i 400 voti”. E’ la previsione di un big Pd mentre è in corso la chiama a Montecitorio. Il centrosinistra scommette sul flop della candidatura della presidente del Senato, voluta da Matteo Salvini. “Ecco il capolavoro di Salvini… uno scellerato che mette in mezzo la seconda carica dello Stato”, si commenta tra lo sconcerto per la mossa su Casellati e una certa ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Grandi manovre a Montecitorio dove la previsione è che la candidatura di Elisabetta Casellati per ilnon avrà esito positivo. A quanto si apprende,insieme a parti dei due schieramenti starebbero lavorando per riproporre il nome di Pier Ferdinandonella votazione del pomeriggio. “Ci stiamo lavorando -confermano fonti centriste all’Andkronos- vediamo se ci sono le condizioni per farlo”. “La Casellati starà sotto i 400 voti”. E’ la previsione di un big Pd mentre è in corso la chiama a Montecitorio. Il centrosinistra scommette sul flop della candidatura della presidente del Senato, voluta da Matteo Salvini. “Ecco il capodi Salvini… uno scellerato che mette in mezzo la seconda carica dello Stato”, si commenta tra lo sconcerto per la mossa su Casellati e una certa ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - Robbetta : RT @direpuntoit: #Quirinale2022, anche #Bersani si astiene. E il #centrosinistra diserta il vertice di maggioranza proposto da #Salvini. h… - patrinelli : La pagliacciata per il Quirinale avrà il benefico effetto di fare saltare anche il governo: da come si scannano le… -